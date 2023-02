MOSCA, 02 FEB - Per la loro qualità le relazioni tra Russia e Cina "sono al di sopra delle alleanze militari, non hanno limiti" e "non esistono argomenti proibiti". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista a Ria Novosti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA