Lavrov, 'speriamo ancora in un dialogo con l'Europa'

MOSCA, 30 GEN - La Russia "non perde le speranze" che in Europa emergano forze politiche interessate ad un dialogo con Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. "Non abbiamo mai abbandonato un dialogo sulla base di uguaglianza con i partner europei né la ricerca di vie per risolvere i problemi della sicurezza", ha sottolineato Lavrov, citato dall'agenzia Ria Novosti, ricordando le proposte sulle garanzie di sicurezza fatte da Mosca nel dicembre del 2021.

