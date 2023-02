Legale Panzeri, 'Cozzolino e Tarabella rischiano arresto'

BRUXELLES, 04 FEB - "Il rischio di arresto" per i due eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, privati dell'immunità politica per il loro presunto coinvolgimento nel Qatargate, "è significativo". Lo ha detto Laurent Kennes, l'avvocato dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, in carcere dal 9 dicembre scorso e ora collaboratore di giustizia, interpellato dall'ANSA sugli ultimi sviluppi del caso. "Presumo che saranno convocati presto. E il rischio di arresto è significativo, ma questo è del tutto indipendente dalla difesa del mio cliente e non cambia la sua situazione", ha evidenziato.

