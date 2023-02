Lettera 65 parlamentari tedeschi a Roma, modificare Dl Ong

BERLINO, 14 FEB - Sessantacinque parlamentari del Bundestag tedesco hanno fatto appello al Parlamento italiano a non approvare il decreto ong senza modifiche. In una lettera scritta su proposta di Julian Pahlke (Verdi) e Hakan Demir (Spd), di cui riporta la Dpa, i parlamentari chiedono ai colleghi italiani di "battersi per il rispetto senza riserve del diritto internazionale". Sul decreto voluto dal centrodestra al governo c'è molta "preoccupazione", si legge nel messaggio. Il decreto prevede che dopo un salvataggio si debba subito raggiungere un porto competente, senza accogliere altri migranti da altre imbarcazioni: "Questa procedura riduce le capacità di salvataggio nel Mediterraneo in modo consistente e comporta che i salvataggi vengano rallentati o che non si facciano proprio", scrivono i deputati tedeschi, secondo i quali il decreto "viola il diritto internazionale del mare, le prescrizioni internazionali sui diritti umani e il diritto europeo secondario".

