Libano: scontri tra forze ordine e manifestanti a Beirut

(ANSAMed) - BEIRUT, 26 SET - La tensione è tornata a salire stamani nel centro di Beirut durante scontri tra forze dell'ordine e manifestanti riuniti per protestare contro l'élite al potere, i cui rappresentanti in parlamento si sono oggi riuniti per tentare di votare l'attesa legge di bilancio, in un paese da tre anni in default economico e che attende gli aiuti del Fondo monetario internazionale. Secondo media locali, le forze di sicurezza in tenuta anti-sommossa e disposte a protezione delle vie di accesso a Place de l'Etoile, dove sorge il parlamento libanese, hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere una folla di alcune centinaia di manifestanti. Dall'autunno del 2019 a oggi sono periodiche le proteste, in alcuni casi anche violente, contro la classe al potere e accusata di essere responsabile del fallimento finanziario del paese, il peggiore della storia del Libano. (ANSAMed).

