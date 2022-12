Libia: inviato Orlando incontra a Tunisi Bathily

TUNISI, 09 DIC - L'inviato speciale della Farnesina per la Libia, Nicola Orlando, ha incontrato a Tunisi il Capo della missione Onu in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, al quale ha confermato "il convinto sostegno dell'Italia alla sua azione di mediazione di un percorso libico verso le elezioni che portino a un esecutivo consensuale e inclusivo e a un uso equo delle risorse nazionali". Lo scrive lo stesso Orlando su Twitter. L'alto diplomatico ha elogiato le "consultazioni esaustive di Bathily e i suoi sforzi per completare la base costituzionale come prerequisito per le elezioni", sottolineando "la necessità che le istituzioni e i loro leader antepongano le aspirazioni democratiche del popolo ai loro interessi particolari".

