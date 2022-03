Lo sfogo della moglie di Zelensky in una lettera: «E' un omicidio di massa»

La first lady ucraina, Olena Zelenska, ha pubblicato una lettera aperta sulla sua pagina Facebook riflettendo su ciò che è successo all’Ucraina nelle ultime due settimane dall’inizio dell’invasione russa. Lo scrive la Cnn. «Nonostante le assicurazioni dei mezzi di propaganda sostenuti dal Cremlino, che la chiamano "operazione speciale", si tratta, in effetti, dell’omicidio di massa di civili ucraini», ha scritto Zelenska.

Nella lettera lunga e appassionata, ha poi aggiunto: «Forse la cosa più terrificante e devastante di questa invasione è la morte dei bambini», ricordando che «i primi nati della guerra, hanno visto il soffitto di cemento dei seminterrati e che il loro primo respiro è stata l’aria acre del sottosuolo». La moglie del presidente ucraino si è detta convinta che Vladimir Putin abbia sottovalutato la resistenza degli ucraini, ha ringraziato persone da tutto il mondo per aver sostenuto il suo paese e ha fatto eco alle richieste del marito di una no-fly zone sull'Ucraina. «La guerra in Ucraina non è una guerra da qualche parte là fuori. Questa è una guerra in Europa, vicino ai confini dell’Ue - ha infine concluso -. Se non fermiamo Putin, che minaccia di iniziare una guerra nucleare, non ci sarà un posto sicuro al mondo per nessuno di noi».



