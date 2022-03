ROMA, 27 MAR - "Al momento non sono in corso preparativi" per un possibile referendum sull'annessione a Mosca dell'autoproclamata repubblica separatista di Lugansk. Lo ha precisato il leader dell'entità filo-russa, citato dalla Tass, che nelle scorse ore ne aveva ipotizzato l'organizzazione "in un prossimo futuro".

