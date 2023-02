Lukashenko, Minsk si unirà a offensiva solo se attaccata

(ANSA-AFP) - MINSK, 16 FEB - La Bielorussia si unirà all'offensiva russa in Ucraina "solo" se verrà attaccata: lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. "Sono pronto a combattere insieme ai russi dal territorio della Bielorussia in un solo caso: se anche un solo soldato (ucraino) venisse sul nostro territorio con un'arma per uccidere il mio popolo", ha detto Lukashenko in una rara conferenza stampa con i giornalisti stranieri a Minsk. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà il suo omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko domani nella sua residenza fuori Mosca di Novo-Ogaryovo. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA