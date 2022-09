Lula a imprenditori, governo Bolsonaro risultato di ingiustizie

SAN PAOLO, 28 SET - In una cena con banchieri e uomini d'affari, l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), che guida i sondaggi per le intenzioni di voto nella disputa per il Planalto, ha affermato che il governo di Jair Bolsonaro è il risultato delle "ingiustizie" dell'inchiesta Lava Jato. Lo ha detto nel rispondere ad una domanda del banchiere André Esteves, di BTG Pactual, che chiedeva di mantenere le politiche considerate "utili" del governo dell'attuale presidente di destra, avversario di Lula nella corsa per la rielezione. Lo riporta il sito brasiliano di informazione online Estadao. Tra le altre richieste del mondo delle imprese, anche quella di una riforma fiscale. Un'istanza rispetto a cui Lula ha espresso il proprio impegno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA