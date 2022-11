Lula in lacrime, 'la mia missione è eliminare la fame'

BRASILIA, 10 NOV - "Avrò compiuto la missione della mia vita se alla fine del mio mandato ogni brasiliano avrà assicurati tre pasti al giorno": lo ha detto, tra le lacrime, il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva parlando per la prima volta in pubblico del suo futuro governo dopo la vittoria su Jair Bolsonaro al ballottaggio del 30 ottobre. "Il voto che abbiamo ricevuto alle elezioni è quello dei più bisognosi, non dobbiamo avere vergogna di dirlo", ha affermato l'ex sindacalista a Brasilia. "Chi ci ha votato lo ha fatto perché sa che noi ci occuperemo prioritariamente delle persone più bisognose", ha aggiunto.

