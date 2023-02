Lula negli Usa con Biden per la difesa dai sovranismi

SAN PAOLO, 06 FEB - La difesa della democrazia dai sovranismi sarà uno dei temi centrali dell'incontro tra il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e l'americano Joe Biden, in programma venerdì. Emerge da anticipazioni sui principali media, dove si ricorda come entrambe i capi di Stato abbiano sofferto un attacco al sistema democratico e una contestazione del loro risultato elettorale. Lula partirà per Washington giovedì, e della sua delegazione faranno parte anche il ministro degli Esteri, Mauro Vieira; dell'Economia, Fernando Haddad; e dell'Ambiente, Marina Silva. Al momento l'unico incontro confermato dell'agenda di Lula è quello col presidente Biden, ma non è escluso che veda anche Bernie Sanders, con cui ha rapporti di amicizia di vecchia data. Intanto prosegue il fitto lavoro diplomatico di Brasilia con i Paesi dell'Unione europea. Vieira oggi riceve l'omologo greco, Dendias Nikolaos, e mercoledì il capo della diplomazia francese, Cahterine Colonna.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA