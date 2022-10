Lula, Neymar vota Bolsonaro perché gli ha condonato debito

BRASILIA, 19 OTT - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, in corsa per la presidenza della Repubblica al ballottaggio del 30 ottobre, ha dichiarato che Neymar ha scelto di votare per il suo avversario, Jair Bolsonaro, candidato alla rielezione, perché questi gli ha "condonato un debito fiscale". "Penso che Neymar abbia paura che, se vinco le elezioni, verrà reso noto l'importo che Bolsonaro gli ha perdonato per l'imposta sul reddito", ha ironizzato Lula la notte scorsa partecipando al popolare podcast Flow. "Ovviamente Bolsonaro ha fatto un accordo con il padre di Neymar e ora ha un problema con l'imposta sul reddito in Spagna, ma le tasse non sono un problema per un presidente, sono un problema per il fisco, non è un problema mio", ha aggiunto l'ex sindacalista, negando di essere "arrabbiato" con il fuoriclasse della nazionale verdeoro e del Paris Saint-Germain.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA