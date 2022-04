Macron ancora in testa nei sondaggi, 57% contro 43% Le Pen

PARIGI, 22 APR - Emmanuel Macron continua a risultare in testa alle intenzioni di voto al due giorni dal cruciale ballottaggio del 24 aprile contro la sfidante del Rassemblement National Marine Le Pen. Secondo un ultimo sondaggio realizzato dall'istituto OpinionWay-Kéa Partners per Les Echos, il presidente uscente guadagna un punto rispetto alla scorsa rivelazione e verrebbe eletto per un secondo mandato all'Eliseo con il 57% contro il 43% di Marine Le Pen. Il tasso di partecipazione viene stimato al 72%.

