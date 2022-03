PARIGI, 03 MAR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, annuncerà la sua ricandidatura all'Eliseo in serata con una lettera che sarà pubblicata dalla stampa regionale in Francia. Lo si apprende da fonti vicine al capo dello stato. La scadenza per annunciare le candidature è fissata a domani alle 18.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA