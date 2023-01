Macron, 'Francia e Germania pioniere rifondazione Europa'

PARIGI, 22 GEN - Emmanuel Macron ha esortato domenica la Francia e la Germania a diventare "pioniere per la rifondazione" dell'Europa, durante un discorso alla Sorbona in occasione del 60/o anniversario del Trattato dell'Eliseo per la riconciliazione fra i due Paesi. Al fianco del cancelliere Olaf Scholz, Macron ha detto che "Germania e Francia, poiché hanno disboscato il sentiero della riconciliazione - ha detto Macron - devono diventare pioniere per la rifondazione della nostra Europa".

