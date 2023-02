BERLINO, 17 FEB - "Nessuno può cambiare la geografia della Russia E nessuno può cambiare il fatto che la Russia è parte dell'Europa. E potrà esserci pace in Europa solo se ci sarà una risposta alla questione russa". Lo ha detto Emmanuel Macron a Monaco. "Ho sempre avvertito: non dobbiamo essere naive e farla facile". "E dobbiamo portare avanti il dialogo dove possibile. Anche se questa non è ancora l'ora del dialogo", ha continuato.

