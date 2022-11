Macron per integrazione Unione Africana in G20

PARIGI, 16 NOV - Il presidente francese Emmanuel Macron, durante il G20 a Bali, ha assicurato che Parigi "sostiene l'integrazione piena ed intera dell'Unione africana nel G20". Per il presidente francese, si tratta di un "elemento chiave" nella ricomposizione delle "regole di governance delle istituzioni internazionali". "Se vogliamo pienamente prendere conto di una solidarietà nei confronti del Sud, dobbiamo accettare che l'Unione africana, come l'Unione europea, sia intorno al tavolo", ha avvertito il leader francese, annunciando l'organizzazione, "il prossimo giugno a Parigi", di una "conferenza internazionale su un nuovo patto finanziario con il Sud". L'auspicio, ha detto Macron, è "creare le condizioni di un vero shock di finanziamento verso il Sud". "Non possiamo chiedere a questi Paesi di sostenere il multilateralismo, se questo non è in grado di rispondere alle loro urgenze vitali", ha avvertito.

