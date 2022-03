Macron, Putin sempre molto determinato

PARIGI, 06 MAR - Rispetto al precedente colloquio telefonico di giovedì scorso, il presidente Vladimir Putin è apparso oggi ad Emmanuel Macron "sempre molto determinato" nel raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare, Putin ha ribadito le sue esigenze per un negoziato: la "denazificazione" dell'Ucraina, la sua "neutralizzazione", il riconoscimento dell'annessione della Crimea e dell'indipendenza del Donbass. Tali obiettivi, secondo Putin, "se non saranno raggiunti con il negoziato lo saranno con le operazioni militari".

