Macron, sì al price cap sul gas russo e acquisti comuni Ue

PARIGI, 05 SET - Il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo un incontro in videoconferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz dedicato alla crisi dell'energia, ha ribadito di essere "favorevole all'acquisto comune di gas" in Europa per comprare a prezzi "meno elevati" e al tetto al prezzo del gas russo fornito attraverso gasdotto: "Siamo favorevoli - ha detto all'Eliseo il presidente - ad acquistare in comune il gas, questo consentirebbe all'Europa di comprare a prezzi meno alti".

