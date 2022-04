Madrid, al Marocco neanche una molecola di gas algerino

MADRID, 28 APR - "L'impegno assunto con l'Algeria è che neanche una singola molecola del gas che raggiunge il Marocco possa essere attribuita a gas proveniente dall'Algeria": lo ha affermato la vicepremier e ministra della Transizione Ecologica spagnola, Teresa Ribera, dopo che Algeri ha minacciato di rescindere i contratti in essere con la Spagna se il proprio gas finisse a Rabat. "Per noi è straordinariamente importante avere buoni rapporti con i nostri vicini, in particolare con il Marocco e l'Algeria", ha detto Ribera nel corso di un evento organizzato dalla radio Cadena Ser.

