Madrid, gli sbarchi avvengano nel porto sicuro più vicino

MADRID, 11 NOV - "La tradizione vuole che le navi portino i migranti nei porti sicuri più vicini, li facciano sbarcare e poi siano ricollocati da lì. È qualcosa che ha funzionato molto bene". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un'intervista a El Periódico de España sulle richieste italiane sulla gestione europea degli arrivi nel Mediterraneo. "Il modo più normale e più semplice, secondo la legge del mare, è recarsi al porto sicuro più vicino, far sbarcare e trasferire rapidamente e ricollocare quelle persone in diversi Paesi", ha aggiunto Albares nell'intervista realizzata ieri a Bruxelles.

