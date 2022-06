Maggioranza assoluta difficile per Macron, gauche cresce

ROMA, 12 GIU - Trema la maggioranza di Emmanuel Macron: il "tribuno" della gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, ha raccolto - al primo turno delle legislative - più voti con la sua coalizione Nupes (fra il 25 e il 26,2% secondo gli istituti di sondaggi) rispetto ai partiti di governo riuniti sotto l'etichetta Ensemble! (25-25,8%). Quota 341 - come nel primo mandato di Macron - sembra oggi lontanissima: la forbice per il governo è fra i 275 e i 310 seggi secondo le proiezioni, con la maggioranza assoluta a 289. Nupes, la gauche riunita, a 190-210 seggi. Emozionato, voce per una volta bassa, il settantenne Mélenchon, che è riuscito a riunire sotto la bandiera de La France Insoumise dai socialisti ai Verdi, ai comunisti, ha lanciato "un appello al popolo": "Per la prima volta - ha detto - un presidente che vince le elezioni, non riesce a vincere le legislative. Il presidente è battuto, disfatto. Adesso lancio un appello al popolo, riversatevi sulle urne domenica prossima". Con un'affluenza mai così bassa nella storia, fra il 47 e il 47,5%, nuovo record negativo, la chiave della vittoria è infatti nelle "riserve di voti" sui quali può contare ognuno dei partiti.

