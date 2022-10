Malala torna in Pakistan, 10 anni dopo l'attentato

KARACHI, 11 OTT - La premio Nobel par la Pace Malala Yousafzai è giunta oggi in Pakistan, suo Paese natale, in visita alle comunità vittime di recenti inondazioni che hanno devastato intere zone rurali, a dieci anni esatti di distanza dall'attentato cui è sopravvissuta e che ha reso l'allora 15enne un simbolo della resistenza all'estremismo religioso.. Era infatti il 9 ottobre 2012 quando membri del gruppo Tehreek-e-Taliban Pakistan, i talebani pachistani, fecero irruzione sul mezzo su cui l'allora 15enne Malala viaggiava di ritorno da scuola e la colpirono con un proiettile alla testa: la sua 'colpa' aver fatto campagna a favore della scolarizzazione delle ragazze. Malala fu trasportata d'urgenza nel Regno Unito dove fu operata e si salvò. Nel 2014 fu insignita del premio Nobel per la pace, la più giovane nella Storia a riceverlo. Ormai residente in Gran Bretagna, malala era già tornata in Pakistan nel 2018.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA