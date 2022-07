Mali: almeno 16 morti in due attacchi di sospetti jihadisti

BAMAKO, 31 LUG - Almeno 16 persone sono rimaste uccise questa settimana in due attacchi nel nord-est del Mali da parte di sospetti jihadisti contro accampamenti di tribù nomadi Tuareg. Lo hanno riferito fonti locali. "Le uccisioni sono avvenute nella sera tra mercoledì e giovedì con lo stesso modus operandi: aggressori in moto che entravano nel campo, aprivano indiscriminatamente il fuoco contro le persone da distanza ravvicinata e portavano via il loro bestiame", ha detto una fonte vicina alle autorità di Menaka, regione al confine con il Niger dove sono avvenuti gli attacchi. Un primo attacco ha preso di mira un campo nomade a circa 50 chilometri dall'omonima capitale regionale, uccidendo 12 persone, mentre nell'altro le vittime sono state cinque, ha aggiunto. I leader della comunità nomade Tuareg stimano pari a 16 il bilancio delle vittime complessive dei due attacchi.

