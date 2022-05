ROMA, 20 MAG - La Farnesina conferma in una nota il sequestro di tre connazionali in Mali. L'Unità di Crisi sta profondendo ogni sforzo - in coordinamento con le competenti articolazioni dello Stato - per una soluzione positiva del caso. A tal fine, il Ministero degli Esteri ribadisce, d'intesa con i famigliari, l'esigenza di mantenere il massimo riserbo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA