Malta: due cadaveri recuperati in mare, forse migranti

LA VALLETTA, 27 OTT - Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in mare e recuperati oggi dalle forze armate maltesi (Afm), in due operazioni distinte in zone molto lontane tra di loro. Il primo corpo, di una donna, è stato notato alle 11.15 nelle acque prospicienti Marsalforn, nella zona settentrionale dell'isola di Gozo ed un mezzo dell'Afm lo ha recuperato e portato a terra al porto di Mgarr. Il secondo cadavere è stato segnalato nell'area di mare nota come Hurd's Bank, una secca ad appena 13 miglia a sud est dalla costa meridionale dell'isola di Malta usata da molte navi commerciali come area di ormeggio e per operare scambi di carico in acque internazionali. Due distinti magistrati, Bridgette Sultana e Ian Farrugia, hanno aperto altrettante inchieste. La polizia non esclude che si possa trattare di corpi di migranti.

