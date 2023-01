Maltempo in California, oltre mezzo milione di case senza luce

WASHINGTON, 08 GEN - Oltre mezzo milione di case sono rimaste senza elettricità oggi in California in seguito a una serie di temporali e venti fortissimi che stanno colpendo lo Stato da giorni. Secondo i dati di PowerOutage.us, citati dai media americani, più di 560.000 abitazioni sono al buio e senza riscaldamento. Lo scorso weekend, a causa del maltempo nel nord della California sono morte almeno sei persone, tra cui un bambino ucciso da una sequoia che ha schiacciato la roulotte nella quale abitava. Intanto il servizio meteorologico ha avvertito che per domani è previsto l'arrivo di "una corrente tropicale" che porterà forti piogge e neve in montagna.

