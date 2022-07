Mariupol, per ricostruzione necessari 14 mld e almeno 10 anni

ROMA, 06 LUG - La ricostruzione di Mariupol costerà più di 14 miliardi di dollari e ci vorranno fino a 10 anni. Lo ha sottolineato, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, il consiglio comunale precisando che secondo il sindaco Vadym Boychenko, "1.356 condomini sono stati distrutti o danneggiati e il 40% delle case private è stato bombardato. La maggior parte di loro non può essere ricostruita". "Gli esperti stimano preliminarmente il costo del ripristino delle infrastrutture in oltre 14 miliardi di dollari per 220.000 persone che vi abitano", ha aggiunto. In città ancora non sono state ripristinare regolari forniture di energia elettrica, acqua e gas e, dall'inizio dell'invasione russa, sono morti fino a 22.000 civili mentre 100.000 persone sono ancora nella città bloccata, a rischio ambientale ed epidemico.

