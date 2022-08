Marocco, petizione online per bloccare Festival della birra

RABAT, 02 AGO - L'appuntamento è fissato per il 28 ottobre e ha alle spalle l'organizzazione della Camera di commercio tedesca in Marocco. Ma l'Oktoberfest a Bouznika, il festival della birra alle porte di Casablanca, fa discutere e solleva proteste. Una petizione lanciata su Change.org dal Forum per la protezione dell'identità marocchina ha raccolto circa 18 mila firme in meno di 24 ore e punta ad averne 25mila. "Contrario alle tradizioni del Marocco" e soprattutto "al credo religioso del Paese", si legge nel testo della petizione, che, diretta alle autorità chiede di "annullare l'evento". Il caso dell'Oktoberfest a Bouznika', del resto, è persino finito in Parlamento, dove il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, PJD, filoislamista, è intervenuto per sottolineare come questo evento sia "contrario al credo musulmano" e per sottolineare "l'impatto negativo" che potrebbe avere sul paese.

