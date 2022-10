Media Gb, incoronazione di Carlo III più snella con meno rituali

ROMA, 09 OTT - L'incoronazione di re Carlo è destinata a durare poco più di un'ora e non le tre o quattro ore come è stato per la madre Elisabetta II. A rivelare alcuni dettagli è stato oggi il The Mail on Sunday, precisando che la cerimonia si svolgerà comunque nell'Abbazia di Westminster l'anno prossimo differirà rispetto alla cerimonia del 1953. Il quotidiano britannico scrive che re Carlo III desideri una incoronazione che sia al segno dei tempi, quindi una monarchia snella e moderna, pur conservando parte dello sfarzo e della maestà che hanno sbalordito il mondo. La famosa carrozza dorata non dovrebbe comunque mancare. Inoltre è anche probabile che la lista degli invitati per la cerimonia venga ridotta da 8.000 a 2.000, mentre si rincorrono voci sul codice di abbigliamento che potrebbe essere più 'rilassato', magari con indosso abiti da sera piuttosto che cerimoniali. Sarà conservata tra i rituali antichi rituali l'unzione del monarca, con re Carlo che giurerà di essere difensore della fede. Secondo il Mail on Sunday è probabile che il principe William possa svolgere un ruolo importante nell'organizzazione della cerimonia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA