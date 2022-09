Media, in video razzi lanciati da vicino centrale Zaporizhzhia

ROMA, 04 SET - Un filmato girato di notte mostrerebbe il lancio multipolo di razzi in rapida sequenza dalle vicinanze della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dai russi. Lo scrivono alcuni media ucraini, che mostrano un video diffuso dal sito Usa The Insider, che però, per ammissione dello stesso Kyiv Independent, non può essere verificato e confermato in modo indipendente. La fila di razzi sparati in cielo vista da lontano indicherebbe la presenza nella zona della centrale di un lanciatore multiplo di razzi d'artiglieria Mlrs. A sinistra del punto di lancio si vedono chiaramente due ciminiere come quelle di cui è dotato l'impianto di Energodar.

