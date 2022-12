Media Pechino, restrizioni su Covid tentativo di sabotarci

ROMA, 30 DIC - La Cina contrattacca sulle restrizioni anti-Covid imposte da alcuni Paesi, inclusa l'Italia. Il Global Times, tabloid del Partito Comunista, afferma che "un piccolo numero di Paesi e regioni, come Usa e Giappone, vede la riapertura della Cina come un'altra possibilità per diffamare Pechino". Stanno adottando, è l'accusa, uno "sporco trucco politico" per "sabotare i 3 anni di sforzi cinesi nella lotta al Covid e per attaccare il sistema". Quanto all'Italia, "sta imponendo test obbligatori per i viaggiatori che arrivano dalla Cina, eppure il suo governo ha detto che non è stata trovata alcuna nuova mutazione nei recenti arrivi".

