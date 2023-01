Media, 'Putin prepara una nuova offensiva a febbraio-marzo'

ROMA, 27 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin sta preparando una nuova offensiva contro l'Ucraina già a febbraio-marzo e allo stesso tempo sta rafforzando il suo Paese per un confronto a lungo termine con gli Stati Uniti e i suoi alleati: lo scrive oggi Bloomberg, che cita funzionari, consulenti e altre persone a conoscenza della situazione. Il Cremlino intende dimostrare che le sue forze possono riprendere l'iniziativa dopo mesi di perdite di terreno, facendo pressione su Kiev e sui suoi sostenitori affinché accettino una sorta di tregua che lasci alla Russia il controllo dei territori che occupa attualmente, commenta l'agenzia di stampa statunitense. Le indiscrezioni confermano gli avvertimenti dell'Ucraina e dei suoi alleati, secondo cui una nuova offensiva russa è in arrivo e potrebbe iniziare prima che Kiev riceva le forniture di carri armati statunitensi ed europei promesse negli ultimi giorni. La determinazione di Putin fa presagire un'altra escalation mortale della guerra, mentre Kiev prepara una nuova spinta per espellere le forze di Mosca, osserva Bloomberg. Putin ritiene di non avere alternative se non quella di prevalere in un conflitto che considera esistenziale con gli Stati Uniti e i suoi alleati, sottolineano le fonti, secondo le quali un nuovo ciclo di mobilitazione è possibile già da questa primavera poiché l'economia e la società russe sono sempre più subordinate alle esigenze della guerra. "A meno che non cambi qualcosa, ci aspetta una guerra di logoramento come la Prima Guerra Mondiale, che potrebbe durare a lungo perché entrambe le parti credono che il tempo sia dalla loro parte", ha dichiarato Andrey Kortunov, capo del Consiglio per gli Affari Internazionali della Russia fondato dal Cremlino. "Putin è sicuro che l'Occidente o l'Ucraina si stancheranno", ha aggiunto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA