Medvedev, il clown di Kiev firmerà ciò che gli viene detto

MOSCA, 17 FEB - "Il clown supremo ucraino non dovrà negoziare, dovrà solo firmare quello che gli viene detto". Così, sul suo canale Telegram, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha risposto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in un'intervista alla Bbc, aveva escluso negoziati con quello russo Vladimir Putin. Medvedev ha aggiunto che comunque anche un accordo non varrà molto, ricordando gli accordi di Minsk firmati dal precedente presidente ucraino Petro Poroshenko e poi disattesi. "Ogni nuovo clown a Kiev cancella l'eredità del predecessore e comincia un nuovo spettacolo circense", conclude Medvedev.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA