Messico: 29 morti durante blitz per arrestare figlio Chapo

CITTÀ DEL MESSICO, 06 GEN - E' pesantissimo il bilancio degli scontri dopo l'arresto del figlio del El Chapo in Messico. Il numero dei morti durante l'operazione per arrestare Ovidio Guzmán-López è salito a 29, ha riferito il governo. Dieci soldati e 19 sospetti criminali sono stati uccisi nell'operazione per arrestare Ovidio Guzman, figlio del trafficante di droga in carcere Joaquin "El Chapo" Guzman, ha riferito il governo. "Dieci membri dell'esercito sfortunatamente hanno perso la vita nell'esercizio del loro dovere", ha detto ai giornalisti il segretario alla Difesa Luis Cresencio Sandoval, aggiungendo che nell'operazione di giovedì sono stati uccisi anche 19 "criminali".

