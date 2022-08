Messico: arrestati 164 membri del cartello Pueblos Unidos

CITTA DEL MESSICO, 14 AGO - Elementi della Guardia civile, in collaborazione con l'esercito, hanno arrestato in Messico 164 persone, presunti membri del cartello criminale Pueblos Unidos, per aver organizzato blocchi stradali e per porto illegale di armi da fuoco. Lo scrive oggi il quotidiano Excelsior. Nell'operazione, avvenuta nel comune di Uruapan dello Stato di Michoacán, è stato inoltre sequestrato un arsenale di 124 fucili e 44 pistole insieme a 28 veicoli, di cui uno blindato. Le persone arrestate, che a quanto pare provavano a prendere il controllo di Uruapan e del vicino comune di Parangaricutiro, sono a disposizione della Procura della Repubblica di Morelia. Il giornale sottolinea che l'operazione, compiuta ieri, è una delle più importanti degli ultimi anni contro le organizzazioni criminali operanti in Michoacán. Pueblos Unidos è considerato un'estensione dell'organizzazione Carteles Unidos, originariamente formata dalla fusione del cartello di Tepalcatepec con Los Viagras e con altri gruppi in autodifesa contro l'espansione in Michoacán del potente cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng).

