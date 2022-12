Messico: autobus si ribalta, almeno 15 morti

CITTA DEL MESSICO, 31 DIC - Almeno 15 persone sono morte ieri in Messico quando l'autobus sul quale viaggiavano è uscito fuori strada e si è ribaltato in un fossato: l'incidente, hanno reso noto le autorità locali, è avvenuto nello Stato occidentale di Nayarit. "L'incidente ha provocato 15 morti, tra cui due minorenni, e una dozzina di feriti", ha dichiarato il ministero della Sicurezza in un comunicato. Le vittime sono turisti dello Stato centrale di Guanajuato che stavano tornando a Leon, la città più grande dello Stato, dopo una vacanza. Secondo i media locali, l'autobus trasportava 48 passeggeri, ovvero i tassisti e le loro famiglie che avevano organizzato la vacanza.

