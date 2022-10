Messico: enorme incendio avvolge ferrovia e case

SAN PAOLO, 21 OTT - Un enorme incendio ha avvolto una linea ferroviaria e case ad Aguascalientes, nel Messico centrale, dopo l'incidente di un camion di carburante. Il video del drammatico rogo è diventato virale sui social media, con riprese aeree di una colonna di fumo nero che ricopre una vasta area della città, ed un treno merci che sfreccia tra le fiamme. Secondo il sito del giornale messicano El Universal, più di 1.500 persone sono state evacuate. Alcune case e automobili sono state attaccate dal fuoco. Secondo i media non si hanno notizie di morti, anche se varie persone sono state trasferite in ospedale. Intanto la polizia ha fermato il camionista. Stando ad un post su Facebook del sindaco, Leo Montañez, gli edifici concentrati nell'area dell'incidente sono 300. Di questi, almeno 120 sarebbero danneggiati. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio. Tra le varie ipotesi, il camion potrebbe aver colpito un cavalcavia.

