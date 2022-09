Messico: giornalista scomparso in Chiapas da una settimana

CITTA DEL MESSICO, 27 SET - Agenti della polizia criminale messicana sono alla ricerca di Roberto Carlos Flores Mendoza, giornalista e responsabile della pagina di notizie 'Denuncia Ya' dello Stato meridionale di Chiapas, scomparso una settimana fa dalla città di Comitán de Domínguez. Martedì scorso, riferisce il quotidiano El Universal, Flores Mendoza sarebbe secondo testimonianze stato intercettato da uomini che viaggiavano in un furgone mentre guidava il suo veicolo nel quartiere di La Pileta. Alcuni giorni prima della sua scomparsa, aggiunge il giornale, aveva pubblicato informazioni su una presunta lotta in Chiapas all'interno del cartello di Sinaloa nello stato del Chiapas. Il post è stato cancellato ore dopo, ma l'informazione è stata riproposta il 23 settembre nel portale di notizie Infobae. Dall'inizio dell'anno, sottolinea la ong Articulo 19, sono almeno 15 i giornalisti uccisi in vari Stati del Messico da bande di criminali e trafficanti senza scrupoli.

