Messico: massacro nello stato di Veracruz, sei morti

CITTA DEL MESSICO, 23 GEN - Persone armate sono entrate in azione ieri pomeriggio nello stato messicano di Veracruz, uccidendo almeno sei persone, cinque che viaggiavano in un pick-up, e una sesta all'interno di un taxi. Fra le vittime, riferisce oggi il quotidiano El Universal, vi sono anche due minori. L'attacco, precisa il giornale, è avvenuto nella zona del porto della città di Veracruz, lungo l'autostrada che porta a Xalapa, a un centinaio di metri dalla base aerea navale di Las Bajadas, e nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale. Sul posto sono giunti decine di agenti della polizia statale, militari dell'esercito e della Marina, e uomini della Procura che hanno avviato ricerche e indagini per cercare di risalire agli autori del massacro. Secondo i media, gli inquirenti hanno recuperato sul luogo della sparatoria fra 50 e 100 bossoli di armi da fuoco di vario calibro.

