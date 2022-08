Messico: trovato morto giornalista scomparso, è il 14mo nel 2022

CITTA DEL MESSICO, 17 AGO - La Procura dello Stato messicano di Sonora ha reso noto oggi il ritrovamento di un cadavere che coincide con gli elementi disponibili del giornalista Juan Arjón López di cui non si avevano più notizie dal 9 agosto scorso. Lo riferisce il quotidiano El Universal. In una conferenza stampa, la procuratrice Claudia Indira Contreras Córdova ha dichiarato che "siamo appena venuti a conoscenza che nella località di San Luis Río Colorado è stato rinvenuto un cadavere che porta sul corpo i tatuaggi che avevano segnalato i famigliari di Arjón López". Subito dopo, ha assicurato, a livello dei tre poteri dello Stato messicano sono scattate le ricerche e sono state realizzate perquisizioni di possibili sospetti dell'omicidio". Con questo caso sono saliti a 14 i giornalisti uccisi in Messico dall'inizio dell'anno.

