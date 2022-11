Metsola, transizione ecologica si farà con gli agricoltori

ROMA, 25 NOV - "La transizione ecologica si farà con gli agricoltori non contro gli agricoltori". E' la rassicurazione che la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha fatto intervenendo al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, promossa da Coldiretti. "Il parlamento europeo - ha detto Metsola - sarà sempre dalla parte degli agricoltori. Quest'anno il nostro mondo è stato scosso dalla guerra in Ucraina con un'onda d'urto per il blocco delle navi sul Mar nero, per il sistema alimentare già messo a dura prova dalla siccità e dalle condizioni del clima: Ue non ha perso tempo e i fondi stanziati avranno risultati per tutti gli agricoltori, perchè gli agricoltori sono al centro degli obiettivi che ci siamo posti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA