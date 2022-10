BRUXELLES, 21 OTT - "Grazie Mario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Whatever it takes". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel - pubblicando anche il videotributo trasmesso al Consiglio - citando la frase simbolo dell'ex presidente della BCE.

