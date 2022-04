BRUXELLES, 05 APR - "La Russia non vincerà la sua guerra prescelta. Ma paralizzare la macchina da guerra del Cremlino ora è vitale per fermare le atrocità commesse in Ucraina. Non c'è altro modo che inasprire le sanzioni". Lo dichiara il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in un tweet.

