Migranti: 6 siriani morti in incidente frontiera siro-turca

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 DIC - Almeno sei migranti siriani sono morti nelle ultime ore al confine tra Siria e Turchia in un incidente causato dal tentativo dell'autista del pullman sul quale viaggiavano di sfuggire alle auto della polizia di frontiera turca. Lo riferiscono media siriani e turchi, secondo i quali l'incidente si è verificato nella regione turca di Sanliurfa, a ridosso del confine siriano. Nell'incidente sei siriani sono morti e altri cinque sono rimasti feriti. Altri 25 passeggeri del pullman sono rimasti illesi, riferiscono i media locali. Sono più di tre milioni e mezzo i siriani giunti in Turchia da quando, nel 2011, sono scoppiate le violenze armate in Siria nel contesto di un conflitto che si è ben presto regionalizzato e vede oggi il coinvolgimento di diversi eserciti regolari, tra cui quello turco, e milizie sostenute da varie potenze straniere. (ANSAmed).

