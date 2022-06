Migranti: Sanchez, a Melilla tragedia ma dramma inizia prima

MADRID, 29 GIU - Quella avvenuta venerdì scorso al confine di Melilla, quando almeno 23 persone sono morte mentre cercavano di entrare in massa in Spagna dal lato marocchino, "è una tragedia", ma "il dramma dei migranti inizia molto prima" e va affrontato nei Paesi d'origine. E' quanto affermato dal premier spagnolo, Pedro Sánchez, intervistato dalla radio Cadena Ser. "Per evitare tragedie come quella di Nador (la città marocchina confinante con Melilla), bisogna agire in Sudan, che è il Paese da cui provenivano molti dei migranti che hanno tentato di assaltare in modo violento la barriera di Melilla, ha aggiunto il premier. Sánchez ha anche promesso di "collaborare in modo completo" con le inchieste aperte per verificare cos'è successo a Melilla.

