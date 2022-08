Migranti: Tunisia blocca 5 partenze, 82 fermi in una notte

TUNISI, 12 AGO - La Guardia costiera tunisina ha bloccato cinque nuovi tentativi di migrazione, intercettando 82 persone nella notte fra giovedì e venerdì. "Nell'ambito della lotta alla migrazione irregolare, le unità della Guardia nazionale del nord, del centro, del sud e della costa hanno sventato" le partenze dei migranti e "salvato" o "intercettato" un totale di 82 persone, si legge in una nota del ministero dell'Interno di Tunisi. Quattro le operazioni di "soccorso" in mare riguardanti 76 migranti a bordo di varie imbarcazioni, e un'altra "preventiva" a terra nella regione di Gabès e Sfax riguardante "il fermo di 6 persone". Il ministero non ha specificato le condizioni delle barche o la nazionalità dei migranti. Sequestrata anche una somma di denaro in valuta tunisina ed estera, di importo imprecisato.

