Ministro Francia su Ocean, 'le regole vanno rispettate'

PARIGI, 10 NOV - "Ci sono regole in Europa che bisogna anche saper rispettare": il ministro francese del Lavoro, Olivier Dussopt, intervistato questa mattina da Sud Radio, ha risposto così a una domanda sul caso Ocean Viking. "La regola in Europa è la solidarietà e la regola di solidarietà dice che è lo Stato con il porto più vicino che deve accogliere la nave, in questo caso è l'Italia", ha dichiarato Dussopt, aggiungendo che "l'Italia ha beneficiato della solidarietà europea: non può essere a senso unico".

