Missili sulla Polonia, le 3 ipotesi. Ma la Russia avverte: «Provocazione che rischia di innescare guerra mondiale»

Non è ancora certo che si sia tratta di armamenti di Mosca, ma fFonti di intelligence occidentale non escludono la possibilità che i missili che hanno colpito la Polonia, provocando la morte di due persone, siano stati lanciati, comunque per errore, dai russi.

Al momento sono tre le ipotesi in esame, precisano le fonti contattate dall’Adnkronos. Missili russi lanciati da bombardieri strategici potrebbero non aver funzionato bene ed essere finiti per errore in Polonia. Una seconda ipotesi considera che la traiettoria di missili russi lanciati da bombardieri strategici possa essere stata deviata dalla contraerea ucraina che, intercettandoli, ha fatto cadere i resti in Polonia. Infine, potrebbero essere missili dei sistemi della contraerea ucraina S-300 lanciati per colpire i missili russi che non hanno funzionato correttamente e sono precipitati in Polonia.

Ma per la Russia le notizie circolate ieri sera sulla caduta in Polonia di missili russi sono state un tentativo di «provocare uno scontro militare diretto fra la Nato e la Russia, con conseguenze per l’intero pianeta», ha detto il vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni

Unite, Dmtry Polyansky, citato dalla Tass, mentre su Twitter su Twitter l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha affermato che le accuse rivolte alla Russia per i missili caduti in Polonia provano che «combattendo una guerra ibrida contro la Russia, l’Occidente si avvicina a una guerra mondiale».

